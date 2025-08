Apéro sunset au Domaine Jòlibois Route d’Aureille Eyguières

Jeudi 21 août 2025 à partir de 18h. Route d'Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 EUR

Début : Jeudi 2025-08-21

2025-08-21

Le Domaine Jòlibois vous convie à son apéro sunset, le jeudi 21 août

Vivez un instant suspendu au Domaine Jòlibois, entre gourmandise, partage et paysages à couper le souffle.



Rejoignez l’équipe pour un moment chaleureux, face à un coucher de soleil flamboyant sur la plaine de la Crau.

Dans ce cadre idyllique, laissez-vous porter par une atmosphère conviviale et authentique, où chaque détail est pensé pour éveiller les sens.

Une soirée à savourer pleinement… il ne manque plus que vous ! .

Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Domaine Jòlibois invites you to its apéro sunset on Thursday 21 August

Die Domaine Jòlibois lädt Sie zu ihrem Sunset-Apéro am Donnerstag, den 21. August ein

Il Domaine Jòlibois vi invita al suo apéro al tramonto giovedì 21 agosto

Domaine Jòlibois le invita a su apéro sunset el jueves 21 de agosto

