Apéro sunset dans les vignes (Domaine Les vins de St Vallier) Montrebut le Haut Saint-Vallier jeudi 3 juillet 2025.
Montrebut le Haut Domaine Loïc Peychon Saint-Vallier Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : Jeudi 2025-07-03 19:00:00
fin : 2025-07-03 22:00:00
2025-07-03 2025-08-21
Un moment suspendu dans les vignobles, par une douce soirée d’été. Coucher de soleil, planches apéro, visite et dégustation de vin « Les vins de St Vallier » avec vue incroyable sur le Rhône. Un beau programme pour cette soirée tout en douceur.
Montrebut le Haut Domaine Loïc Peychon Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
English : Apéro sunset in the vineyards (Domaine Les vins de St Vallier)
Explore the scenic landscapes of Domaine Peychon on a guided walk through vineyards, rolling hills, and stunning viewpoints—followed by a tasting. A full immersion into the terroir and flavours of the Northern Rhône Valley.
German : Sunset-Apéro in den Weinbergen (Domaine Peychon)
Ein schwebender Moment in den Weinbergen an einem lauen Sommerabend. Sonnenuntergang, Aperitifbretter, Besuch und Verkostung des Weins « Les vins de St Vallier » mit einem unglaublichen Blick auf die Rhône. Ein schönes Programm für diesen sanften Abend.
Italiano : Apéro al tramonto nei vigneti (Domaine Peychon)
Un momento sospeso tra i vigneti in una mite serata estiva. Tramonto, aperitivo, visita e degustazione di « Les vins de St Vallier » con un’incredibile vista sul Rodano. Un programma meraviglioso per questa dolce serata.
Espanol : Sunset dans les vignes (Domaine Peychon)
Un momento suspendido en los viñedos en una cálida tarde de verano. Puesta de sol, aperitivo, visita y degustación de « Les vins de St Vallier » con una increíble vista del Ródano. Un programa maravilloso para esta velada apacible.
