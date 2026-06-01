Apéro sur le green Lac de Seguin Saint-Pardon-de-Conques
Apéro sur le green Lac de Seguin Saint-Pardon-de-Conques vendredi 12 juin 2026.
Saint-Pardon-de-Conques
Apéro sur le green
Lac de Seguin Golf du Sauternais Saint-Pardon-de-Conques Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
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Lac de Seguin Golf du Sauternais Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 43 contact@golfdusauternais.com
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English : Apéro sur le green
L’événement Apéro sur le green Saint-Pardon-de-Conques a été mis à jour le 2026-06-05 par La Gironde du Sud