Apéro sur le green Lac de Seguin Saint-Pardon-de-Conques vendredi 12 juin 2026.

Saint-Pardon-de-Conques

Apéro sur le green

Lac de Seguin Golf du Sauternais Saint-Pardon-de-Conques Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Profitez des soirées d’été !

Rejoignez-nous pour une soirée apéro unique au coeur du parcours de golf. Profitez d’un cadre exceptionnel pour savourer des vins, boissons sans alcool et des planches apéritives. Une ambiance conviviale et décontractée vous attend mais pensez à réserver à l’avance car les places sont limitées. .

Lac de Seguin Golf du Sauternais Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 25 43 contact@golfdusauternais.com

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English : Apéro sur le green

L’événement Apéro sur le green Saint-Pardon-de-Conques a été mis à jour le 2026-06-05 par La Gironde du Sud