Apéro-surprise « Et nous, dans tout ça …?? »

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-26 18:30:00

2025-09-26

Avec Anna Mazzotti

En ce début d’été, voilà qu’on m’arrache à cette délicieuse torpeur pour réfléchir à une lecture Apéro-surprise…

C’est donc une surprise, me dis-je !….

J’en appellerai à quelques littérateurs ou littératrices pour vous offrir une bulle hors du temps. Sagan, Bobin, Ernaux ou Gary seront peut-être de la partie… Chuttt…

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

English :

With Anna Mazzotti

At the start of summer, I’m plucked out of my delicious torpor to think about an Apéro-surprise reading?

It?s a surprise, I say to myself!

I’m going to call on a few literary men and women to offer you a bubble out of time. Perhaps Sagan, Bobin, Ernaux or Gary will join us? Hush?

German :

Mit Anna Mazzotti

Zu Beginn des Sommers werde ich aus diesem köstlichen Schlummer gerissen, um über eine Aperitif-Überraschungslektüre nachzudenken?

Es ist also eine Überraschung, sage ich mir!

Ich werde einige Literaten und Literatinnen aufrufen, um Ihnen eine Blase außerhalb der Zeit zu bieten. Vielleicht sind Sagan, Bobin, Ernaux oder Gary mit von der Partie? Pssst!

Italiano :

Con Anna Mazzotti

All’inizio di questa estate, vengo strappata al mio delizioso torpore per pensare a una lettura Apéro a sorpresa?

È una sorpresa, mi dico!

Chiamerò alcuni scrittori per offrirvi un momento fuori dal tempo. Forse Sagan, Bobin, Ernaux o Gary si uniranno a noi? Shhh?

Espanol :

Con Anna Mazzotti

Al comienzo de este verano, salgo de mi delicioso letargo para pensar en una lectura sorpresa de Apéro?

Así que es una sorpresa, me digo.

Recurriré a algunos escritores para ofrecerles una burbuja fuera del tiempo. ¿Quizás se unan Sagan, Bobin, Ernaux o Gary? ¿Shhh?

