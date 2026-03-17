Apéro-surprise Les oiseaux de nuit TARBES Tarbes

Apéro-surprise Les oiseaux de nuit

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans le Larousse Bal populaire qui s’adresse au peuple, au public le plus nombreux, qui est conforme aux goûts de la population la moins cultivée .

Les bals populaires donc. C’est précisément à cet événement que la Cie La Pulpe souhaite s’intéresser pour son prochain spectacle. Dans son nouveau texte Les Oiseaux de Nuits, Laurie Montamat aborde l’univers social de la fête de village et tente d’en comprendre sa fonction tout en parlant de territoires très souvent invisibilisés et représentés comme lieux de sous-culture ceux de la ruralité. Aujourd’hui, trois interprètes viennent livrer quelques extraits de ce spectacle en cours d’écriture dans une lecture théâtrale et musicale.

Distribution

Nathalie Carmouze (chanteuse, musicienne)

Mélissa Ocaña Molinero (comédienne, chanteuse)

Laurie Montamat (autrice, comédienne)

.

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the Larousse dictionary: Bal populaire: aimed at the people, the most numerous public, which conforms to the tastes of the least cultivated population .

Popular balls, then. This is precisely the kind of event that Cie La Pulpe wishes to explore in its next show. In her new text Les Oiseaux de Nuits, Laurie Montamat tackles the social universe of the village fête and attempts to understand its function, while at the same time speaking of territories that are very often invisibilized and represented as places of subculture : those of rurality. Today, three performers deliver excerpts from this show-in-progress in a theatrical and musical reading.

Cast

Nathalie Carmouze (singer, musician)

Mélissa Ocaña Molinero (actress, singer)

Laurie Montamat (author, actress)

L’événement Apéro-surprise Les oiseaux de nuit Tarbes a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Tarbes|CDT65