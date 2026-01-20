Apéro System Blindtest + concert Mira Ceti ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Apéro System Blindtest + concert Mira Ceti

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Début : 2026-02-27 19:00:00

L’Apéro System, c’est un rendez-vous ouvert et à prix libre où la musique lance la soirée avant de laisser place au jeu et au partage. Pour cette édition, Mira Ceti ouvre la soirée avec un live centré sur la voix, à la croisée des traditions anciennes et des pratiques contemporaines. Chanteuse du collectif Heilung depuis 2019, elle se produit à l’international. La musique laisse ensuite place à un blind test musical, à jouer en équipe. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

