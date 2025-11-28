Apéro System Karaoké + Ayki Nokoon Z.A. L’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Apéro System Karaoké + Ayki Nokoon

Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Apéro System à Echo System Ayki Nokoon (electro-folk) en live, entre guitares, voix et textures électroniques, pour un set intime et sensible. Après le concert, karaoké choisissez votre titre et partagez le micro en solo ou entre amis. Un format chaleureux et simple à vivre on se retrouve, on trinque, on chante. .

Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

English :

German : Apéro System Karaoké + Ayki Nokoon

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro System Karaoké + Ayki Nokoon Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE