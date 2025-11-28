Apéro System Karaoké + Ayki Nokoon Z.A. L’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Apéro System à Echo System Ayki Nokoon (electro-folk) en live, entre guitares, voix et textures électroniques, pour un set intime et sensible. Après le concert, karaoké choisissez votre titre et partagez le micro en solo ou entre amis. Un format chaleureux et simple à vivre on se retrouve, on trinque, on chante. .
Z.A. L’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
