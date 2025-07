Apéro-terrasse animé par Christophe Stenay

Apéro-terrasse animé par Christophe Stenay dimanche 24 août 2025.

Apéro-terrasse animé par Christophe

37 RUE DU MOULIN Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 12:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

La Taverne vous invite à un brunch musical animé par Christophe qui interprète des musiques à la demande.Tout public

0 .

37 RUE DU MOULIN Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

La Taverne invites you to a musical brunch hosted by Christophe, who performs music on demand.

German :

Die Taverne lädt Sie zu einem musikalischen Brunch ein, der von Christophe moderiert wird, der auf Wunsch Musik interpretiert.

Italiano :

La Taverne vi invita a un brunch musicale organizzato da Christophe, che esegue musica su richiesta.

Espanol :

La Taverne le invita a un brunch musical ofrecido por Christophe, que interpreta música a la carta.

L’événement Apéro-terrasse animé par Christophe Stenay a été mis à jour le 2025-07-26 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE