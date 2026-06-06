Pecquencourt

Apéro Terrasse

34 Rue de Chambéry Pecquencourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Profitez d’un apéro terrasse spécial Saveurs polonaises à Cœur d’Ostrevent Tourisme le vendredi 3 juillet dans le cadre des Insolites du Patrimoine !

Cœur d’Ostrevent Tourisme vous emmène découvrir un petit bout de Pologne depuis sa terrasse

À l’occasion des Insolites du Patrimoine, les apéros terrasse reviennent pour une soirée placée sous le signe du partage, des traditions et de la convivialité.

Un moment pour célébrer l’héritage des mineurs polonais qui ont marqué l’histoire du Bassin minier et apporté avec eux leurs coutumes, leur culture et surtout leur générosité

Au menu

– Planche aux saveurs polonaises à partager

– Boissons locales et découvertes

– Ambiance spéciale polonaise

– Expo, quiz et surprise à gagner

Entre amis ou en famille, venez profiter d’une soirée qui sent bon les retrouvailles et les souvenirs ! .

34 Rue de Chambéry Pecquencourt 59146 Nord Hauts-de-France +33 3 27 08 45 06 info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

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English :

Enjoy a special Polish Flavors aperitif terrace at C?ur d’Ostrevent Tourisme on Friday, July 3 as part of the Insolites du Patrimoine event!

L’événement Apéro Terrasse Pecquencourt a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent