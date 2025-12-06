Apéro Théâtre Mareuil-sur-Ourcq
L’association Scènes en Valois présente
Un village cent z’histoires
Apéro Théâtre
Samedi 6 décembre
18h
Mareuil sur Ourcq
15€ gratuit moins de 12 ans
Réservation obligatoire au 06.09.70.23.82. ou scenesenvalois@outlook.fr
Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France +33 6 09 70 23 82 scenesenvalois@outlook.fr
English :
The Scènes en Valois association presents
Un village cent z’histoires
? Apéro Théâtre
? Saturday, December 6th
? 18h
? Mareuil sur Ourcq
? 15? free under 12
? Reservations required on 06.09.70.23.82. or scenesenvalois@outlook.fr
German :
Der Verein Scènes en Valois präsentiert
Ein Dorf hundert z’histoires
? Theater-Apéro
? Samstag, 6. Dezember
? 18h
? Mareuil sur Ourcq
? 15 ? kostenlos unter 12 Jahren
? Reservierung erforderlich unter 06.09.70.23.82. oder scenesenvalois@outlook.fr
Italiano :
L’associazione Scènes en Valois presenta
Un villaggio cent z’histoires
? Apéro Théâtre
? Sabato 6 dicembre
? 18h
? Mareuil sur Ourcq
15€ gratis sotto i 12 anni
? Prenotazione obbligatoria al numero 06.09.70.23.82. o a scenesenvalois@outlook.fr
Espanol :
La asociación Scènes en Valois presenta
Un village cent z’histoires
? Apéro Théâtre
? Sábado 6 de diciembre
? 18h
? Mareuil sur Ourcq
? 15? gratis menores de 12 años
? Imprescindible reservar en 06.09.70.23.82. o scenesenvalois@outlook.fr
