Apéro Théâtre Mareuil-sur-Ourcq

L’association Scènes en Valois présente

Un village cent z’histoires

Apéro Théâtre

Samedi 6 décembre

18h

Mareuil sur Ourcq

15€ gratuit moins de 12 ans

Réservation obligatoire au 06.09.70.23.82. ou scenesenvalois@outlook.fr

Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France +33 6 09 70 23 82 scenesenvalois@outlook.fr

English :

The Scènes en Valois association presents

Un village cent z’histoires

? Apéro Théâtre

? Saturday, December 6th

? 18h

? Mareuil sur Ourcq

? 15? free under 12

? Reservations required on 06.09.70.23.82. or scenesenvalois@outlook.fr

German :

Der Verein Scènes en Valois präsentiert

Ein Dorf hundert z’histoires

? Theater-Apéro

? Samstag, 6. Dezember

? 18h

? Mareuil sur Ourcq

? 15 ? kostenlos unter 12 Jahren

? Reservierung erforderlich unter 06.09.70.23.82. oder scenesenvalois@outlook.fr

Italiano :

L’associazione Scènes en Valois presenta

Un villaggio cent z’histoires

? Apéro Théâtre

? Sabato 6 dicembre

? 18h

? Mareuil sur Ourcq

15€ gratis sotto i 12 anni

? Prenotazione obbligatoria al numero 06.09.70.23.82. o a scenesenvalois@outlook.fr

Espanol :

La asociación Scènes en Valois presenta

Un village cent z’histoires

? Apéro Théâtre

? Sábado 6 de diciembre

? 18h

? Mareuil sur Ourcq

? 15? gratis menores de 12 años

? Imprescindible reservar en 06.09.70.23.82. o scenesenvalois@outlook.fr

