Apéro théâtre: un autre jour sans vent Le Saulcy

Apéro théâtre: un autre jour sans vent

7 rue des tilleuls Le Saulcy Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Dimanche 2025-08-24 16:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Voyage sonore et visuel à partir et avec le texte « La Douleur » de Marguerite Duras.

Entre mélopée et parole, la voix se fait le miroir de l’intimité d’une femme, à l’heure de la libération.Tout public

0 .

7 rue des tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

English :

A sonic and visual journey based on and with the text « La Douleur » by Marguerite Duras.

Between melody and words, the voice mirrors the intimacy of a woman at the time of liberation.

German :

Eine akustische und visuelle Reise ausgehend von und mit dem Text « La Douleur » von Marguerite Duras.

Zwischen Melodie und Wort wird die Stimme zum Spiegel der Intimität einer Frau in der Stunde der Befreiung.

Italiano :

Un viaggio audio e visivo basato sul testo « La Douleur » di Marguerite Duras.

Tra melodia e parole, la voce rispecchia l’intimità di una donna al momento della liberazione.

Espanol :

Un viaje sonoro y visual basado en y con el texto « La Douleur » de Marguerite Duras.

Entre melodía y palabras, la voz refleja la intimidad de una mujer en la época de la liberación.

