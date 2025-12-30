APERO THERAPIE ESPACE GERSON Lyon

APERO THERAPIE Début : 2026-04-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Deux filles, une bouteille de blanc, trois raisons de passer une bonne soirée !Deux amies de longue date se croisent tous les jours dans l’appartement qu’elles partagent depuis des années, mais elles ne se connaissent pas vraiment…Leur passion : L’apéro, qu’elles aiment prendre régulièrement. Au fil des apéros, elles commencent à se livrer, et on découvre au fur et à mesure des révélations la personnalité de ces deux personnages tonitruants…Servie par deux fabuleuses comédiennes, cette comédie percutante de Dominic Palandri nous montre les travers de chacun, avec beaucoup de décalage et d’humour. Et à la fin du spectacle, tout le monde voudra être ami avec ces deux incroyables copines.

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69