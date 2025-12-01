Apéro Time de Noël Noël à Chartres 2025

Place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Vendredi 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-19

De la musique, des boissons apéritives, du vin chaud et des spécialités à déguster pour passer une belle soirée de fêtes de fin d’année… C’est le programme de l’Apéro time de Noël.

Samedi 13 décembre et vendredi 19 décembre, venez passer un moment convivial en compagnie de vos commerçants et des artisans du marché de Noël, qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs. Un événement organisé par les Vitrines C’Chartres. .

Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Music, aperitifs, mulled wine and specialities to enjoy on a festive evening… That’s the program for Apéro time de Noël.

German :

Musik, Aperitifgetränke, Glühwein und Spezialitäten zum Probieren, um einen schönen Abend an den Weihnachtsfeiertagen zu verbringen? Das ist das Programm der Weihnachts-Apéro-Zeit.

Italiano :

Musica, aperitivi, vin brûlé e specialità da gustare in una serata di festa… Questo è il programma dell’Apéro Time di Natale.

Espanol :

Música, aperitivos, vino caliente y especialidades para disfrutar de una velada festiva… Este es el programa del Apéro Time de Navidad.

L’événement Apéro Time de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-11-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES