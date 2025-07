Apéro time par les Vitrines C’Chartres Chartres

Butte des Charbonniers Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 01:00:00

2025-09-12

L’incontournable Apéro Time fait son grand retour, et cette édition s’annonce encore plus festive !

Au programme apéritifs savoureux, spécialités locales, ambiance musicale, rencontres avec vos commerçants, grandes tablées en bois pour partager un moment authentique. C’est l’occasion parfaite de prolonger l’été et de démarrer la rentrée dans la bonne humeur ! .

Butte des Charbonniers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Apéro Time is back, and this year promises to be even more festive!

German :

Der unumgängliche Apéro Time ist wieder da, und diese Ausgabe verspricht noch festlicher zu werden!

Italiano :

L’imperdibile Apéro Time è tornato e quest’anno promette di essere ancora più festoso!

Espanol :

Vuelve la ineludible Hora del Apéro, ¡y este año promete ser aún más festiva!

