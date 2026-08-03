Informations pratiques

Eglingen

Apéro Tour

19 rue principale Eglingen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Préparez-vous à vivre une soirée qui réserve bien des surprises !

La Compagnie Canaille vous invite à un apéro surprise convivial au dépôt communal d’Eglingen. Venez partager un moment chaleureux autour d’un verre, avec de la petite restauration, des flams et des grillades. Une belle occasion de se retrouver entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance festive et pleine de bonne humeur. .

19 rue principale Eglingen 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 67 75 41 lgradoz@hotmail.fr

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English :

Get ready for an evening full of surprises!

L’événement Apéro Tour Eglingen a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Sundgau