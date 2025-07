« APERO-TOUR » NOUVEAUTE 2025 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

« APERO-TOUR » NOUVEAUTE 2025 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne mercredi 23 juillet 2025.

« APERO-TOUR » NOUVEAUTE 2025 !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-08-06

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Tous les mercredis, le site est ouvert jusqu’à 20h !

De 18h à 19h, profitez d’un tarif d’entrée à 2,50€

(fin du service au Café Transat à 19h30)

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77

English :

Every Wednesday, the site is open until 8pm!

From 6 p.m. to 7 p.m., admission is 2.50?

(service at Café Transat ends at 7:30 p.m.)

German :

Jeden Mittwoch ist die Anlage bis 20 Uhr geöffnet!

Von 18:00 bis 19:00 Uhr kostet der Eintritt 2,50?

(Ende der Bedienung im Café Transat um 19:30 Uhr)

Italiano :

Ogni mercoledì il sito è aperto fino alle 20.00!

Dalle 18.00 alle 19.00, l’ingresso è di 2,50?

(il servizio termina al Café Transat alle 19.30)

Espanol :

Todos los miércoles, el recinto está abierto hasta las 20.00 horas

De 18:00 a 19:00, la entrada cuesta sólo 2,50?

(el servicio termina en el Café Transat a las 19.30 h)

