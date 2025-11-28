Apéro Tour vol. 26 Sèvremont

Apéro Tour vol. 26 Sèvremont samedi 14 mars 2026.

La Guiche Tour Sèvremont Vendée

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-02-14

2026-03-14

CLÉMENT LANOUE dans N’a rien écrit .
Décalé, touchant et terriblement drôle, Clément vous emmène dans un spectacle écrit… au fil de ses pensées !   .

La Guiche Tour Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 06 05 02  jeguicheteau@guicheteau.fr

