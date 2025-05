Apéro-Toutou au Château de l’Aulée – Azay-le-Rideau, 18 mai 2025 11:00, Azay-le-Rideau.

Indre-et-Loire

Parce que chez nous, l’amour du terroir rime aussi avec l’amour des chiens, nous avons imaginé une escapade inédite pour les passionnés de vin et leurs compagnons à quatre pattes. Entre balade dans les vignes, découvertes gustatives et moments de partage, vivez une expérience conviviale, familiale… et gourmande, pour vous comme pour votre toutou !

Accompagnés de votre chien, vous parcourez notre vignoble en profitant d’un moment de liberté et de découverte. Nous vous partageons notre histoire, notre passion et les secrets de notre terroir, tout en veillant à ce que chaque museau profite aussi de cette immersion nature. 20 .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24

English :

Because in our region, love of the terroir also rhymes with love of dogs, we’ve come up with a unique getaway for wine enthusiasts and their four-legged companions. A walk through the vineyards, a taste of the region and a chance to share a convivial, family experience?

German :

Da sich bei uns die Liebe zum Terroir auch auf die Liebe zu Hunden reimt, haben wir uns einen ganz besonderen Ausflug für Weinliebhaber und ihre vierbeinigen Freunde ausgedacht. Zwischen Spaziergängen in den Weinbergen, Geschmacksentdeckungen und gemeinsamen Momenten erleben Sie eine gesellige, familiäre Erfahrung?

Italiano :

Poiché nella nostra regione l’amore per il terroir va di pari passo con l’amore per i cani, abbiamo pensato a una fuga unica per gli amanti del vino e i loro compagni a quattro zampe. Con una passeggiata tra i vigneti, un assaggio della regione e un’occasione di condivisione, questa è un’esperienza conviviale e familiare?

Espanol :

Porque en nuestra región, el amor por el terruño va de la mano del amor por los perros, hemos ideado una escapada única para los amantes del vino y sus compañeros de cuatro patas. Con un paseo por los viñedos, una degustación de la región y la posibilidad de compartir, se trata de una experiencia agradable y familiar..

