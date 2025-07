Apéro-Trail aux Arques Les Arques

RDV devant la mairie Les Arques Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-15 18:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Un trail tout en convivialité, pour prendre l’air… et finir avec le meilleur du coin dans l’assiette.

Trail convivial de 10 km autour du village, 280 m de grimpette positive alternant patrimoine et nature. Une expérience sportive et sensorielle, ponctuée de découvertes sculptures de Zadkine, marais sur la Vallée de la Masse, vue panoramique.

L’événement s’achève par une dégustation de produits locaux.

18h15 Départ devant la Mairie des Arques (toilettes et point d’eau)

18h15 Briefing rapide

18h30 Top départ !

Non chronométré, accessible aux coureurs réguliers.

10 km 280 m de grimpette positive.

Rien d’insurmontable, mais de quoi sentir que t’as bossé avant de manger.

Ce n’est pas une compète ! On part ensemble, on arrive ensemble.

Mais les plus en jambes auront droit à des petits défis (montée chrono, mini exos, etc.)

Sur le parcours

Le village des Arques (et son charme fou)

Les sculptures de Zadkine (quand l’art s’incruste dans le bourg)

Les marais de la Masse (des caillebotis et des libellules)

Des moulins, une chapelle…

Une vue à couper le souffle (où sont les montées ?)

Dans le sac

Une tenue qui ne craint pas la sueur adaptée à la météo et au trail

Une gourde ou flasque pleine (pas de fontaine magique sur le sentier)

Une barre ou deux si ton estomac commence à causer avant l’apéro

Conditions d’accès

Tu sais courir 8 à 12 km en terrain vallonné sans râler

Tu n’as pas de contre-indication médicale à la pratique de la course à pied (trail)

Tu signales au guide ou à l’Office toute allergie ou souci alimentaire (on veut que tu dégustes mais au premier degré)

Et l’apéro dans tout ça ? Circuit long dans les jambes, circuit court dans le verre et l’assiette !

Dégustation 100% locale, 200% plaisir

– La pisse de bouc bière artisanale brassée à 4 km

– Un toast préparé par le chef du restaurant La Récréation des Arques

– Fruits et légumes bio du bord du ruisseau de la Masse (1 km à vol d’oiseau)

– Le pâté mythique de la Maison Martegoute de Salviac (9 km… et ça vaut le détour)

– Jus de fruit local

…et quelques douceurs surprises !

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de tourisme.

Attention, places limitées à 15 personnes ! Parce qu’un bon apéro, ça se partage… mais pas à 50 non plus. 12 .

RDV devant la mairie Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com

English :

A friendly trail to get some fresh air? and end up with the best of the region on your plate.

A convivial 10 km trail around the village, 280 m of positive climbing alternating heritage and nature. A sporting and sensory experience, punctuated by discoveries: Zadkine sculptures, marshes overlooking the Vallée de la Masse, panoramic views.

The event ends with a tasting of local produce.

German :

Ein geselliger Trail, um frische Luft zu schnappen und am Ende das Beste aus der Region auf dem Teller zu haben.

Ein geselliger 10 km langer Trail rund um das Dorf, 280 m positive Steigung, bei dem sich Kulturerbe und Natur abwechseln. Ein sportliches und sensorisches Erlebnis, bei dem es viel zu entdecken gibt: Skulpturen von Zadkine, Sümpfe im Tal der Masse, Panoramablick.

Die Veranstaltung endet mit einer Verkostung lokaler Produkte.

Italiano :

Un percorso amichevole per prendere un po’ d’aria fresca e finire con il meglio della regione nel piatto.

Un percorso conviviale di 10 km intorno al villaggio, con 280 m di dislivello positivo che alterna patrimonio e natura. Un’esperienza sportiva e sensoriale, punteggiata da scoperte come le sculture di Zadkine, le paludi che si affacciano sulla Vallée de la Masse e le viste panoramiche.

L’evento si conclude con una degustazione di prodotti locali.

Espanol :

Un sendero amistoso para tomar el aire… y acabar con lo mejor de la región en el plato.

Un sendero amistoso de 10 km alrededor del pueblo, con 280 m de ascensión positiva que alterna patrimonio y naturaleza. Una experiencia deportiva y sensorial, salpicada de descubrimientos como las esculturas de Zadkine, las marismas que dominan el Valle de la Masse y las vistas panorámicas.

El evento finaliza con una degustación de productos locales.

