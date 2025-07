[Apéro tricot] L’Inattendu Dieppe

[Apéro tricot] L’Inattendu Dieppe lundi 1 septembre 2025.

[Apéro tricot]

L’Inattendu /11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 18:30:00

fin : 2025-09-15 19:30:00

Date(s) :

2025-09-01 2025-09-15

Envie de tricoter dans la bonne humeur ?

Rejoignez l’apéro tricot, un moment convivial animé par des bénévoles. Que vous soyez débutant ou déjà à l’aise avec les aiguilles, tout le monde est le bienvenu ! Laine et matériel fournis, et un verre à la main pour accompagner les échanges.

L’Inattendu /11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06

English : [Apéro tricot]

Feel like knitting in a good mood?

Join our knitting apéro, a friendly event run by volunteers. Whether you’re a beginner or already at ease with needles, everyone’s welcome! Wool and materials provided, and a drink in hand to accompany the conversation.

German :

Haben Sie Lust, in guter Stimmung zu stricken?

Machen Sie mit beim Strick-Apéro, einem geselligen Anlass, der von Freiwilligen geleitet wird. Ob Sie Anfänger sind oder bereits mit den Nadeln umgehen können, jeder ist willkommen! Wolle und Material werden zur Verfügung gestellt, und ein Glas in der Hand begleitet den Austausch.

Italiano :

Avete voglia di lavorare a maglia in allegria?

Partecipate all’apéro del lavoro a maglia, un evento amichevole gestito da volontari. Che siate principianti o già a vostro agio con i ferri, tutti sono i benvenuti! La lana e i materiali sono a disposizione e si può bere qualcosa per accompagnare le discussioni.

Espanol :

¿Te apetece tejer de buen humor?

Únase al apéro de tejer, una actividad amistosa dirigida por voluntarios. Tanto si es principiante como si ya se siente cómodo con las agujas, ¡todo el mundo es bienvenido! Lana y materiales incluidos, y una bebida en la mano para acompañar las conversaciones.

L’événement [Apéro tricot] Dieppe a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie