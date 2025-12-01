Apéro Tricot et Cie à la Couserie de Clara Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Apéro Tricot et Cie à la Couserie de Clara Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire jeudi 11 décembre 2025.
Apéro Tricot et Cie à la Couserie de Clara
Saint-Florent-le-Vieil 17 Grande Rue Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00
Date(s) :
2025-12-11 2026-02-12 2026-03-12 2026-04-09 2026-05-14 2026-06-11
Bienvenue à La Couserie de Clara, un atelier de couture à Saint-Florent-le-Vieil !
Venez partager un moment convivial autour d’un verre et de pelotes!
Un moment de détente pour novices et passionnés des arts du fil.
Rejoignez-nous pour tricoter, crocheter, broder, etc…
{Ce moment n’est pas un cours mais un moment de partage.
Le tarif de 10€ est une participation demandée pour les boissons et les mignardises.}
Réservations sur le site, par message ou téléphone au 0635581341. .
Saint-Florent-le-Vieil 17 Grande Rue Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 35 58 13 41 info@lacouseriedeclara.fr
English :
Welcome to La Couserie de Clara, a sewing workshop in Saint-Florent-le-Vieil!
German :
Willkommen bei La Couserie de Clara, einem Nähatelier in Saint-Florent-le-Vieil!
Italiano :
Benvenuti a La Couserie de Clara, un laboratorio di cucito a Saint-Florent-le-Vieil!
Espanol :
Bienvenido a La Couserie de Clara, un taller de costura en Saint-Florent-le-Vieil
L’événement Apéro Tricot et Cie à la Couserie de Clara Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges