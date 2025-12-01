Apéro Tricot et Cie à la Couserie de Clara Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Apéro Tricot et Cie à la Couserie de Clara

Saint-Florent-le-Vieil 17 Grande Rue Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :

2025-12-11 2026-02-12 2026-03-12 2026-04-09 2026-05-14 2026-06-11

Bienvenue à La Couserie de Clara, un atelier de couture à Saint-Florent-le-Vieil !

Venez partager un moment convivial autour d’un verre et de pelotes!

Un moment de détente pour novices et passionnés des arts du fil.

Rejoignez-nous pour tricoter, crocheter, broder, etc…

{Ce moment n’est pas un cours mais un moment de partage.

Le tarif de 10€ est une participation demandée pour les boissons et les mignardises.}

Réservations sur le site, par message ou téléphone au 0635581341. .

Saint-Florent-le-Vieil 17 Grande Rue Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 35 58 13 41 info@lacouseriedeclara.fr

English :

Welcome to La Couserie de Clara, a sewing workshop in Saint-Florent-le-Vieil!

German :

Willkommen bei La Couserie de Clara, einem Nähatelier in Saint-Florent-le-Vieil!

Italiano :

Benvenuti a La Couserie de Clara, un laboratorio di cucito a Saint-Florent-le-Vieil!

Espanol :

Bienvenido a La Couserie de Clara, un taller de costura en Saint-Florent-le-Vieil

