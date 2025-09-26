Apéro tricot Montfort-sur-Meu

Apéro tricot Montfort-sur-Meu vendredi 26 septembre 2025.

Apéro tricot

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Passons un moment convivial autour d’un verre entre tricoteur.ses

Rdv vendredi 26 septembre entre 18h et 20h à Quai n°3.

Les participants sont invités à amener leurs aiguilles et laine. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

