Apéro Troglo Châteauneuf-sur-Isère
jeudi 17 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Apéro Troglo
Site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Les préparatifs avancent et nous avons le plaisir de vous annoncer le prochain Apéro Troglo à Châteauneuf-sur-Isère, organisé à l’initiative des commerçants/
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Site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88
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English :
Preparations are moving along, and we are pleased to announce the upcoming Apéro Troglo in Châteauneuf-sur-Isère, organized by local merchants/
L’événement Apéro Troglo Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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