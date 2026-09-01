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AGENDA · Châteauneuf-sur-Isère

Apéro Troglo Châteauneuf-sur-Isère

jeudi 17 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Site troglodytique
Ville
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Châteauneuf-sur-Isère

Apéro Troglo

Site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Les préparatifs avancent et nous avons le plaisir de vous annoncer le prochain Apéro Troglo à Châteauneuf-sur-Isère, organisé à l’initiative des commerçants/
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Site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 

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English :

Preparations are moving along, and we are pleased to announce the upcoming Apéro Troglo in Châteauneuf-sur-Isère, organized by local merchants/

L’événement Apéro Troglo Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme

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