Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Apéro Troglo

Site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Les préparatifs avancent et nous avons le plaisir de vous annoncer le prochain Apéro Troglo à Châteauneuf-sur-Isère, organisé à l’initiative des commerçants/

.

Site troglodytique Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preparations are moving along, and we are pleased to announce the upcoming Apéro Troglo in Châteauneuf-sur-Isère, organized by local merchants/

L’événement Apéro Troglo Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme