Apéro TUS Transport d’Utilité Publique Saint-Jean-et-Saint-Paul

Apéro TUS Transport d’Utilité Publique

Saint-Paul des Fonts Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Une soirée pour tout savoir sur le TUS nouvelle initiative solidaire lancée sur votre territoire. Pas de bus ? Prends le TUS !

Le Parc naturel régional des Grands Causses, la Communauté de communes Larzac et Vallées et l’Association Familles Rurales Larzac lancent le TUS Larzac et Vallées, un transport d’utilité sociale à destination des habitants.

Le TUS s’appuie sur des conductrices et conducteurs volontaires pour accompagner des personnes résidant dans Larzac & Vallées et ne disposant pas de solution de mobilité, vers les structures de soins, commerces, administrations, etc.

Rejoignez nous pour découvrir le service et vous impliquer localement à partir de 18h au restaurant Lou Pairol .

Saint-Paul des Fonts Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 46 67 cassandre.jamet@parc-grands-causses.fr

English :

An evening to find out all about TUS: the new solidarity initiative launched in your area. No bus? Take the TUS!

German :

Ein Abend, um alles über den TUS zu erfahren: eine neue solidarische Initiative, die in Ihrem Gebiet gestartet wurde. Kein Bus? Nimm den TUS!

Italiano :

Una serata per scoprire tutto sul TUS: una nuova iniziativa comunitaria lanciata nella vostra zona. Niente autobus? Prendi il TUS!

Espanol :

Una velada para saberlo todo sobre el TUS: una nueva iniciativa comunitaria puesta en marcha en tu zona. ¿No tienes autobús? ¡Coge el TUS!

