Apéro végétal : échange autour d’une plante sauvage comestible Tournesol Rennes Mardi 25 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Adhésion est à prix libre

Une plante à découvrir sous tous ses angles, botanique, culinaire, historique, puis papoter, chercher et partager nos recettes autour d’un verre.

Un rendez-vous convivial et gratuit et pour les adhérent-es de Par Chemins !

L’adhésion est à prix libre, par ici : [https://www.helloasso.com/associations/pedagogie-par-chemins/adhesions/adhesion-a-par-chemins](https://www.helloasso.com/associations/pedagogie-par-chemins/adhesions/adhesion-a-par-chemins)

L’idée ? Une plante à découvrir sous tous ses angles, botanique, culinaire, historique, puis papoter, chercher et partager nos recettes autour d’un verre.

Tom, animateur nature et communauté au sein de Par Chemins sera le référent de ces rencontres. Il anime aussi les balades – découvertes des plantes sauvages comestibles aux Prairies ou à la Prévalaye.

Le premier rendez-vous aura lieu le mardi 25 novembre à 18h30, dans un bar (de la famille des Astéracées) : le Tournesol à Rennes, au 92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes

Pour participer, inscris toi par mail à [hello@par-chemins.fr](mailto:hello@par-chemins.fr)

Retrouve toutes nos actualités sur le site web : [https://www.par-chemins.fr](https://www.par-chemins.fr)

Par Chemins est l’école des plantes sauvages comestibles à Rennes et en Bretagne. À travers une journées immersive, un atelier de cuisine gastronomique ou une sortie en balade, on vous emmène découvrir toutes les belles facettes des plantes sauvages comestibles qui nous entourent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T22:30:00.000+01:00

1

http://www.par-chemins.fr

Tournesol 92 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine