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AGENDA · Baume-les-Dames

Apéro vélo – Semaine de la Mobilité Face au restaurant l’Angelo Baume-les-Dames

samedi 19 septembre 2026 · Face au restaurant l'Angelo · Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Face au restaurant l'Angelo
Adresse
Avenue de Verdun
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif

Baume-les-Dames

Apéro vélo – Semaine de la Mobilité

Face au restaurant l’Angelo Avenue de Verdun Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l’association Gaïa offre l’apéritif à tout participant s’y rendant à vélo.   .

Face au restaurant l’Angelo Avenue de Verdun Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 54 08 47 

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English : Apéro vélo – Semaine de la Mobilité

L’événement Apéro vélo – Semaine de la Mobilité Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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