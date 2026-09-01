Apéro vélo – Semaine de la Mobilité Face au restaurant l’Angelo Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Apéro vélo – Semaine de la Mobilité

Face au restaurant l’Angelo Avenue de Verdun Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l’association Gaïa offre l’apéritif à tout participant s’y rendant à vélo. .

Face au restaurant l’Angelo Avenue de Verdun Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 54 08 47

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English : Apéro vélo – Semaine de la Mobilité

L’événement Apéro vélo – Semaine de la Mobilité Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS