Apéro vélo – Semaine de la Mobilité Face au restaurant l’Angelo Baume-les-Dames
samedi 19 septembre 2026 · Face au restaurant l'Angelo · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Apéro vélo – Semaine de la Mobilité
Face au restaurant l’Angelo Avenue de Verdun Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l’association Gaïa offre l’apéritif à tout participant s’y rendant à vélo. .
Face au restaurant l’Angelo Avenue de Verdun Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 54 08 47
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English : Apéro vélo – Semaine de la Mobilité
L’événement Apéro vélo – Semaine de la Mobilité Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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