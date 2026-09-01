Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Apéro-vendange à la Cave d’Irouléguy

Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des vendanges 2026, La Cave d’Irouléguy ouvre exceptionnellement les portes de ses coulisses !

Pendant trois soirées, l’espace situé derrière notre ligne de mise se transforme en véritable « speakeasy » le temps d’un apéritif. Guirlandes, barriques, vins d’Irouléguy et produits à grignoter prennent place dans cet espace habituellement réservé aux coulisses de la Cave.

Une façon originale de vivre les vendanges au Pays Basque, de découvrir nos vins basques AOC Irouléguy autrement et de profiter d’un moment convivial à Baigorri. .

Irulegiko Errepidea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33

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English : Apéro-vendange à la Cave d’Irouléguy

L’événement Apéro-vendange à la Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque