Apéro Vert Le Bourg Dompierre-sur-Besbre
Apéro Vert Le Bourg Dompierre-sur-Besbre vendredi 14 novembre 2025.
Apéro Vert
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Comment mieux cohabiter avec les petits animaux de la maison et du jardin ?
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 contact@lecaquetoire.com
English :
How can you better coexist with the small animals in your home and garden?
German :
Wie kann man besser mit den kleinen Tieren in Haus und Garten zusammenleben?
Italiano :
Come migliorare il rapporto con i piccoli animali di casa e del giardino?
Espanol :
¿Cómo puede llevarse mejor con los pequeños animales de su casa y su jardín?
