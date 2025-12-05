Apéro vert Le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre
Apéro vert
Le Caquetoire 78 place Yves-Déret Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Energies renouvelables et citoyens.
Le Caquetoire 78 place Yves-Déret Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com
Renewable energies and citizens.
L’événement Apéro vert Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire