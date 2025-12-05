Apéro vert Le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre

Apéro vert

Le Caquetoire 78 place Yves-Déret Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Energies renouvelables et citoyens.

Le Caquetoire 78 place Yves-Déret Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com

English :

Renewable energies and citizens.

