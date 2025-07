Apéro Vigneron au Château Chantemerle Château Chantemerle Gaillan-en-Médoc

Château Chantemerle 2 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc Gironde

2025-08-14 17:00:00

2025-08-14 22:30:00

2025-08-14

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vousinforme

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable au Château Chantemerle avec notre Apéro Vigneron ! Profitez d’un moment convivial dans un cadre viticole où vous pourrez déguster nos planches de charcuterie et fromages, le tout accompagné des vins d’exception de notre propriété, disponibles à la vente au verre ou à la bouteille.

Au programme

Concert live laissez-vous emporter par la musique tout en savourant nos délicieux produits.

Visites guidées du château Plongez dans l’histoire fascinante du Château Chantemerle grâce à nos visites guidées qui auront lieu tout au long de la soirée.

Marché gourmand Baladez vous dans le parc du château tout en dégustant de bons produits locaux.

Venez nombreux pour partager un moment de détente et de découverte autour de notre passion pour le vin et le terroir. Nous avons hâte de vous accueillir ! .

Château Chantemerle 2 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 69 71 contact@vignoblescruchon.fr

