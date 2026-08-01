Apéro Vigneron au Château Chantemerle Château Chantemerle Gaillan-en-Médoc
samedi 22 août 2026 · Château Chantemerle · Gaillan-en-Médoc
Informations pratiques
Gaillan-en-Médoc
Apéro Vigneron au Château Chantemerle
Château Chantemerle 2 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vousinforme
Au programme de cette soirée
Dégustation découverte vous sera proposer ainsi qu’un stand de vente (au verre, au détail ou à emporter) avec des promotions exceptionnelles.
Des visites de nos chais serons proposées par groupe.
Structure gonflable pour les enfants
Animation musicale
Menu adulte Apéro Melon au Pineau Jambon à la broche Mojettes Fromage Tarte aux fruits Café
Menu enfant Soda Melon Jambon à la broche Frittes Boule de glace
Nous avons hâte de vous accueillir et partager ces moments formidables et privilégiées. .
Château Chantemerle 2 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 07 38 contact@vignoblescruchon.fr
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English : Apéro Vigneron au Château Chantemerle
L’événement Apéro Vigneron au Château Chantemerle Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Médoc-Vignoble