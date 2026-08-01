Apéro Vigneron au Château Chantemerle Château Chantemerle Gaillan-en-Médoc

Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Apéro Vigneron au Château Chantemerle

Château Chantemerle 2 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vousinforme

Au programme de cette soirée

Dégustation découverte vous sera proposer ainsi qu’un stand de vente (au verre, au détail ou à emporter) avec des promotions exceptionnelles.

Des visites de nos chais serons proposées par groupe.

Structure gonflable pour les enfants

Animation musicale

Menu adulte Apéro Melon au Pineau Jambon à la broche Mojettes Fromage Tarte aux fruits Café

Menu enfant Soda Melon Jambon à la broche Frittes Boule de glace

Nous avons hâte de vous accueillir et partager ces moments formidables et privilégiées. .

Château Chantemerle 2 Route de Vendays Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 07 38 contact@vignoblescruchon.fr

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English : Apéro Vigneron au Château Chantemerle

L’événement Apéro Vigneron au Château Chantemerle Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Médoc-Vignoble