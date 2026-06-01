Portel-des-Corbières

APÉRO VIGNERON SOIRÉE BLANCHE

Portel-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25 23:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Jeudi 25 juin, le Château de Lastours s’habille de blanc pour accueillir Eko Eko à la soirée la plus attendue de l’été.

Une parenthèse festive entre coucher de soleil, concert live, grands vins du domaine, tapas à partager et ambiance magique sous les étoiles des Corbières.

Sortez vos plus belles tenues blanches, réunissez vos copains, la famille, préparez-vous à chanter, danser et déguster.

Pour une soirée encore plus belle, nos partenaires de talent sont là pour vous régaler

Brasero by Cadence Narbonne

Charcuteries & fromages by @lesfromagesdechristophe

Bar à huîtres by @Lacamionnettedustef,

Sur réservation.

gratuit pour les moins de 18 ans

1 verre de vin offert

.

Portel-des-Corbières 11490 Aude Occitanie +33 4 68 48 64 74

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English :

On Thursday June 25, Château de Lastours is decked out in white to welcome Eko Eko to the most eagerly awaited party of the summer.

A festive interlude between sunset, live concert, fine estate wines, tapas to share and a magical atmosphere under the Corbières stars.

Get out your best white outfits, gather your friends and family, and get ready to sing, dance and taste.

For an even more beautiful evening, our talented partners are here to treat you:

Brasero by Cadence Narbonne

Charcuterie & cheese by @lesfromagesdechristophe

Oyster bar by @Lacamionnettedustef,

Reservations required.

free for under 18s

1 complimentary glass of wine

L’événement APÉRO VIGNERON SOIRÉE BLANCHE Portel-des-Corbières a été mis à jour le 2026-06-09 par