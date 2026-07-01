Apéro Vigneronne Soirée Cocktails Domaine de Saint-Amand Cambes

Informations pratiques

Cambes

Apéro Vigneronne Soirée Cocktails

Domaine de Saint-Amand 74 IMPASSE DE SAINT AMAND Cambes Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Le Domaine de Saint-Amand vous donne rendez-vous chaque jeudi soir de l’été pour ses **Apéros Vigneronne**, organisés en partenariat avec le traiteur **Campagne & Gourmandises** de Cambes. Installez-vous au cœur des vignes et profitez d’une soirée conviviale autour de planches de charcuterie et de fromages, tapas, pintxos et des vins bio du Domaine (rouge, blanc, rosé et clairet), le tout face au coucher de soleil sur les coteaux de Garonne. Jeudi 30 juillet, découvrez une édition spéciale avec des **cocktails élaborés à partir des vins du Domaine**. Boissons bio sans alcool. L’entrée est gratuite, sur réservation obligatoire, le nombre de places étant limité à 60 personnes. Merci d’honorer votre réservation afin que chacun puisse profiter de cette soirée. .

Domaine de Saint-Amand 74 IMPASSE DE SAINT AMAND Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 49 00 13 contact@domainedesaintamand.fr

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English : Apéro Vigneronne Soirée Cocktails

L’événement Apéro Vigneronne Soirée Cocktails Cambes a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de l’Entre-deux-Mers