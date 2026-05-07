Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès Mescoules
Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès Mescoules vendredi 7 août 2026.
Mescoules
Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès
302 Route des Vignerons Mescoules Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Soirées gourmandes et conviviales avec vins, food trucks, musique et animations pour toute la famille, entrée libre ! .
302 Route des Vignerons Mescoules 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 00 magasin@vigneronsdesigoules.fr
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English : Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès
L’événement Apéro Vignerons | Cave de Sigoulès Mescoules a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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