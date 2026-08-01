AGENDA · Saint-Désiré
Apéro Village Saint-Désiré Saint-Désiré
vendredi 14 août 2026 · Saint-Désiré
Informations pratiques
Saint-Désiré
Apéro Village Saint-Désiré
Eglise Saint-Désiré Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez vivre un véritable moment de convivialité à l’Apéro Village de Saint-Désiré !
.
Eglise Saint-Désiré 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 90 52 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come experience a truly enjoyable time at the Apéro Village in Saint-Désiré!
L’événement Apéro Village Saint-Désiré Saint-Désiré a été mis à jour le 2026-08-06 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ