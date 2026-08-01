UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Désiré

Apéro Village Saint-Désiré Saint-Désiré

vendredi 14 août 2026 · Saint-Désiré

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Eglise
Ville
03370 Saint-Désiré
Département
Allier
Tarif

Saint-Désiré

Apéro Village Saint-Désiré

Eglise Saint-Désiré Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Venez vivre un véritable moment de convivialité à l’Apéro Village de Saint-Désiré !
  .

Eglise Saint-Désiré 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 90 52 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience a truly enjoyable time at the Apéro Village in Saint-Désiré!

L’événement Apéro Village Saint-Désiré Saint-Désiré a été mis à jour le 2026-08-06 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ