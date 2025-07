Apéro village Weinbourg

Apéro village Weinbourg vendredi 8 août 2025.

Apéro village

Place de la Mairie Weinbourg Bas-Rhin

Venez nombreux pour une soirée conviviale et joyeuse avec un apéro du village de Weinbourg !

Apéro village avec la Weinbourgeoise !

Entre la fontaine, la laiterie et la place de la mairie.

Boissons fraiches, glaces pour petits et grands, petite restauration, musique, jeux…

Venez nombreux pour une soirée conviviale et joyeuse en famille, entre amis ou en solo.

Place de la Mairie Weinbourg 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 42 50 mairie@weinbourg.eu

English :

Come one, come all for a convivial and joyful evening with an aperitif from the village of Weinbourg!

German :

Kommen Sie zahlreich zu einem geselligen und fröhlichen Abend mit einem Aperitif aus dem Dorf Weinbourg!

Italiano :

Venite tutti per una serata conviviale e allegra con un aperitivo del villaggio di Weinbourg!

Espanol :

Vengan todos a pasar una velada alegre y distendida con un aperitivo del pueblo de Weinbourg

