Apéro vinyles Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Apéro vinyles

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Venez écouter des vinyles, partager vos coups de coeur musicaux et vos meilleurs souvenirs avec des microsillons… Apportez vos disques préférés pour les partager autour d’un verre ! .

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@arcade-cchj.fr

