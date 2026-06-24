Apéro-visite à la Maison des Jahardières Domaine des Jahardières

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-07 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit – Sur inscription Gratuit – Sur inscription Tout public

Cet été, les visites guidées se mettent à l’heure de l’apéro ! En famille ou entre amis, profitez d’une soirée originale pour découvrir Saint-Aignan de Grand Lieu autrement.La maison des JahardièresPartez à la découverte de cette belle demeure et de son parc. Une balade pour en apprendre plus sur l’histoire du lieu, son architecture et les personnages qui l’ont occupé. La visite se terminera par un moment convivial autour d’un verre, pour prolonger la découverte en toute simplicité.INFORMATIONS PRATIQUES• Vendredi 7 août / 18h30-20h• Maison des Jahardières, Saint-Aignan de Grand Lieu• Sur inscription au 07 64 47 76 59 ou en ligne

Domaine des Jahardières 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/apero-visite-a-la-maison-des-jahardieres-4998.html?cHash=fe67b50d10ac55cac2e634e12e4a24f4



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