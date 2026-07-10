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Apéro-visite à Pierre Aiguë Site de Pierre Aiguë

vendredi 31 juillet 2026 · Site de Pierre Aiguë

Apéro-visite à Pierre Aiguë Site de Pierre Aiguë

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Site de Pierre Aiguë
Adresse
Route du lac 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
Ville
44860
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit - Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 18:30 – 20:00
Gratuit : non Gratuit – Sur inscription Tout public 

Cet été, les visites guidées se mettent à l’heure de l’apéro ! En famille ou entre amis, profitez d’une soirée originale pour découvrir Saint-Aignan de Grand Lieu autrement, à travers une visite mêlant nature, patrimoine et convivialité.LE SITE DE PIERRE AIGUËLe site de Pierre-Aiguë offre l’un des plus beaux panoramas sur le lac de Grand Lieu. C’est le lieu idéal pour admirer la faune et la flore et les différents aspects du lac au fil des saisons. Appartenant à la réserve naturelle du lac de Grand Lieu, ce site protégé est reconnu d’intérêt international.APERO-VISITEUne visite tournée vers la nature pour découvrir ce site naturel remarquable et mieux comprendre les paysages et la richesse naturelle autour du lac de Grand-Lieu. La visite se terminera par un moment convivial autour d’un verre, pour prolonger la découverte en toute simplicité.En partenariat avec Faunalis.INFORMATIONS PRATIQUES• Vendredi 31 juillet / 18h30-20h• Site naturel de Pierre Aiguë• Sur inscription au 07 64 47 76 59 ou en ligne

Site de Pierre Aiguë  44860
https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/apero-visite-a-pierre-aigue-4999.html?cHash=821716e5461de7f64b7a61a01dac950c


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