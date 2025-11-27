Apéro zéro déchet Le Cause Toujours Valence
Apéro zéro déchet Le Cause Toujours Valence jeudi 27 novembre 2025.
Apéro zéro déchet
Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 18:30:00
fin : 2025-11-27 18:30:00
Date(s) :
2025-11-27
Triez et consommez autrement.
.
Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75
English :
Sort and consume differently.
German :
Sortieren und konsumieren Sie anders.
Italiano :
Ordinare e consumare in modo diverso.
Espanol :
Clasificar y consumir de forma diferente.
L’événement Apéro zéro déchet Valence a été mis à jour le 2025-11-14 par Valence Romans Tourisme