Apéro zéro déchet Le Cause Toujours Valence

Apéro zéro déchet

Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27 18:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Triez et consommez autrement.

.

Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75

English :

Sort and consume differently.

German :

Sortieren und konsumieren Sie anders.

Italiano :

Ordinare e consumare in modo diverso.

Espanol :

Clasificar y consumir de forma diferente.

L’événement Apéro zéro déchet Valence a été mis à jour le 2025-11-14 par Valence Romans Tourisme