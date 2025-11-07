Apérobdv’horreur Le Musée de la bande dessinée Angoulême

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-11-07 18:00:00

Un rendez-vous trimestriel qui réunit amoureux de BD, mangas et comics pour présenter ses coups de cœur et découvrir de nouvelles lectures dans une thématique spécifique.

English :

A quarterly event that brings together lovers of comics, manga and graphic novels to present their favorites and discover new reading material on a specific theme.

German :

Ein vierteljährliches Treffen, das Liebhaber von Comics, Mangas und Graphic Novels zusammenbringt, um ihre Favoriten vorzustellen und neue Lektüre zu einem bestimmten Thema zu entdecken.

Italiano :

Questo evento trimestrale riunisce gli appassionati di fumetti, manga e libri a fumetti per condividere i loro preferiti e scoprire nuovi materiali di lettura su un tema specifico.

Espanol :

Este acontecimiento trimestral reúne a aficionados al cómic, el manga y el tebeo para compartir sus favoritos y descubrir nuevas lecturas en torno a un tema específico.

