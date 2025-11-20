Apéro’Beaujolais Resto’Bar D’Elfe in Breizh Dinéault
Apéro’Beaujolais Resto’Bar D’Elfe in Breizh Dinéault jeudi 20 novembre 2025.
Apéro’Beaujolais
Resto’Bar D’Elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault Finistère
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Dégustation de Beaujolais rouge et rosé (3€ le verre). Planche de charcuterie, fromage et 1 verre de Beaujolais rouge ou rosé ou boisson soft 10€. .
Resto’Bar D’Elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44
