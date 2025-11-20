Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro'Beaujolais Resto'Bar D'Elfe in Breizh Dinéault

Resto'Bar D'Elfe in Breizh 12 Place de l'Église Dinéault Finistère

2025-11-20 18:00:00
Dégustation de Beaujolais rouge et rosé (3€ le verre). Planche de charcuterie, fromage et 1 verre de Beaujolais rouge ou rosé ou boisson soft 10€.   .

Resto’Bar D’Elfe in Breizh 12 Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 9 67 41 58 44 

