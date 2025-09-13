Apér’objet du mois « La céramique sigilée dans les collections du musée » Civaux

Apér’objet du mois « La céramique sigilée dans les collections du musée »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Gratuit

Le temps d’un moment convivial, venez découvrir la sigillée, cette céramique si caractéristique de l’époque romaine.

Gratuit réservation obligatoire 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

