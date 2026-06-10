Apéro’Châteaux Château Rol Valentin Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse
Apéro’Châteaux Château Rol Valentin Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Étienne-de-Lisse
Apéro’Châteaux Château Rol Valentin
Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Pour le 3ème été consécutif, 5 châteaux du vignoble de Saint-Emilion se regroupent pour créer des rendez-vous festifs et conviviaux au coeur des propriétés.
Une entrée à 20€ comprenant un concert, 3 dégustations des vins du château hôte et des châteaux partenaires, une planche de tapas.
Le Château Rol Valentin lancera cette 3ème édition avec Les Jazz Bassengers, reprises de standards de jazz ,tous les styles pour tous publics. .
Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 13 76 visites@vignoblesrobin.com
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L’événement Apéro’Châteaux Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Emilion