Apéro’Châteaux Château Rol Valentin Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse

Saint-Étienne-de-Lisse

Apéro’Châteaux Château Rol Valentin

Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Pour le 3ème été consécutif, 5 châteaux du vignoble de Saint-Emilion se regroupent pour créer des rendez-vous festifs et conviviaux au coeur des propriétés.

Une entrée à 20€ comprenant un concert, 3 dégustations des vins du château hôte et des châteaux partenaires, une planche de tapas.

Le Château Rol Valentin lancera cette 3ème édition avec Les Jazz Bassengers, reprises de standards de jazz ,tous les styles pour tous publics. .

Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 13 76 visites@vignoblesrobin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro’Châteaux Château Rol Valentin

L’événement Apéro’Châteaux Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Emilion