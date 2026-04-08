Apérock Le Bourg Saint-Victor
Apérock Le Bourg Saint-Victor samedi 4 juillet 2026.
Saint-Victor
Apérock
Le Bourg Face à la mairie Saint-Victor Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Association American Motor Cult propose une expo de voitures vintage et Harley.
2 groupes de Rock n’Roll pour assurer un concert.
Restauration sur place avec buvette et Food truck au nombre de 3.
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Le Bourg Face à la mairie Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jeremy.renaudin@orange.fr
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English :
Association American Motor Cult offers an exhibition of vintage cars and Harleys.
2 Rock n’ Roll bands to perform.
On-site catering with refreshment bar and 3 food trucks.
L’événement Apérock Saint-Victor a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme
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