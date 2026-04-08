Apérock Le Bourg Saint-Victor

Saint-Victor

Apérock

Le Bourg Face à la mairie Saint-Victor Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Association American Motor Cult propose une expo de voitures vintage et Harley.

2 groupes de Rock n’Roll pour assurer un concert.

Restauration sur place avec buvette et Food truck au nombre de 3.

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Le Bourg Face à la mairie Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jeremy.renaudin@orange.fr

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English :

Association American Motor Cult offers an exhibition of vintage cars and Harleys.

2 Rock n’ Roll bands to perform.

On-site catering with refreshment bar and 3 food trucks.

L’événement Apérock Saint-Victor a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme