Apéro’Concerts avec « Edwin » et « Début de bal »

Le Val’Rhonne Allée de l’europe Moncé-en-Belin Sarthe

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Concerts / gratuit / bar et restauration sur place (pensez à réserver !)

Planche gourmande = 10 € / Menu Croc’Môme = 6 €

» Edwin » (35) 1 ère partie

Tantôt rebelle, réaliste ou amoureux, Edwin chante le monde tel qu’il le perçoit. Chanteur, guitariste et harmoniciste et avant tout musicien de rue, il se lance aujourd’hui dans cette grande aventure qu’est la scène.

» Début de bal » (72) 2 ème partie

C’est un trio vocal polyphonique féminin accompagné d’une guitare rythmée. Avec un répertoire jonglant entre chanson française et chants du monde, Début de bal vous donnera matière à penser, à rire, à rêver et à DANSER !

Le Val’Rhonne partenaire de LA RUCHE, Centre social et la communauté de communes de l’orée de Bercé-Belinois pour l’action Babysitting. .

Le Val’Rhonne Allée de l’europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

