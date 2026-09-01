Apéro’Concerts « La Charcut’Live » par la Charcuterie musicale – Ouverture de saison Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin
vendredi 25 septembre 2026 · Le Val'Rhonne · Moncé-en-Belin
Informations pratiques
Moncé-en-Belin
Apéro’Concerts « La Charcut’Live » par la Charcuterie musicale – Ouverture de saison
Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Ouverture de saison / Apéro’concerts / gratuit / bar et restauration sur place (pensez à réserver !)
La Charcut’Live
Vendredi 25 septembre de 20h30 à 22h
OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE !
Quizz musical avec 6 musiciens et chanteurs
Un blind test oui… mais LIVE !
C’est un concept original et participatif ; c’est à la fois un concert et une animation où le public est invité à jouer au blind-test sur les buzzers. La célèbre team de La Charcuterie Musicale assurent un répertoire de plus de 100 morceaux de variétés françaises et internationales, des années 50 à aujourd’hui.
De quoi buzzer pendant des heures… seul ou en équipe avec DJ Halouf !
Tout public – on s’occupe de la musique, vous vous occupez de l’ambiance !
service babysitting gratuit dès 3 ans
Gratuit
Bar + restauration sur place / pensez à réserver !
planche gourmande (Wrap : jambon, fromage frais, crudités / tarte aux légumes d’été / fromage / compote ou fruits de saison / gâteaux secs) = 10 €
menu Croc’Môme = 6 €
Informations et réservations : 02 43 42 29 48 ou cscvalrhonne@gmail.com
Spectacle « Nôt Pièce » en 1ère partie de soirée.
Le Val’Rhonne, partenaire de LA RUCHE, centre social de Laigné-Saint-Gervais et la Communauté De Communes de l’Orée de Bercé-Belinois pour l’action babysitting. .
Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com
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English :
Season Opener / Pre-concert Drinks / Free / Bar and food available on site (don’t forget to make a reservation!)
L’événement Apéro’Concerts « La Charcut’Live » par la Charcuterie musicale – Ouverture de saison Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72