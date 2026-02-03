Apéro’Dago soirée Chilienne Traenheim
Apéro’Dago soirée Chilienne Traenheim vendredi 20 mars 2026.
Apéro’Dago soirée Chilienne
rue du Scharrach Traenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Et si nous faisions un petit voyage culinaire vers l’Amérique du Sud ?
Voyons à quel point nos vins d’Alsace peuvent s’associer avec la cuisine du monde !
En partenariat avec le traiteur chilien Casa Lorca , nous vous proposons le vendredi 20 mars, une soirée gourmande avec de savoureux empanadas au bœuf et au chorizo, un hot dog chilien et un empanadas tendrement sucré. Et à chaque mets est associée l’une de nos plus belles bouteilles !
Lieu au caveau de la Cave du Roi Dagobert à Traenheim
Horaire démarrage à 18h30. Fin vers 21h
Tarif 25€
Places limitées. Inscription obligatoire.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
rue du Scharrach Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03 caveau@cave-dagobert.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro’Dago soirée Chilienne Traenheim a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble