Apéro’Dago Traenheim

Apéro’Dago Traenheim vendredi 19 septembre 2025.

Apéro’Dago

rue du Scharrach Traenheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 18:30:00

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 septembre à 18h30 à la Cave du Roi Dagobert à Traenheim, pour un nouvel Apéro Dago’ sur la thématique du Vin Nouveau !

Vous aurez l’occasion de découvrir 5 de nos plus belles cuvées de vins d’Alsace accompagnés d’une belle planchette de charcuterie et de fromages de la ferme Haag à Saint-Pierre.

Au cours de la soirée, qui débute à 18h30, vous pourrez également profiter de notre bar à volonté de vin nouveau et de noix fraîches de la ferme Dettling à Westhoffen.

Le pain et la tarte au pomme proviennent de la ferme fruitière Rothgerber à Traenheim.

Une belle soirée en perspective avec nos sommeliers et nos vignerons ! N’attendez plus pour réserver vos places !

Tarif unique 20 €

Nombre de places limitées

Réservation obligatoire

Inscription en ligne sur : https://cave-dagobert.fr/produit/apero-dago-vin-nouveau-2025/ .

rue du Scharrach Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03 caveau@cave-dagobert.com

