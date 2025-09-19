Apéro’Dago Traenheim
Apéro'Dago Traenheim vendredi 19 septembre 2025.
rue du Scharrach Traenheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 19 septembre à 18h30 à la Cave du Roi Dagobert à Traenheim, pour un nouvel Apéro Dago’ sur la thématique du Vin Nouveau !
Vous aurez l’occasion de découvrir 5 de nos plus belles cuvées de vins d’Alsace accompagnés d’une belle planchette de charcuterie et de fromages de la ferme Haag à Saint-Pierre.
Au cours de la soirée, qui débute à 18h30, vous pourrez également profiter de notre bar à volonté de vin nouveau et de noix fraîches de la ferme Dettling à Westhoffen.
Le pain et la tarte au pomme proviennent de la ferme fruitière Rothgerber à Traenheim.
Une belle soirée en perspective avec nos sommeliers et nos vignerons ! N’attendez plus pour réserver vos places !
Horaires de 18h30 à 22h
Tarif unique 20 €
Nombre de places limitées
Réservation obligatoire
Inscription en ligne sur : https://cave-dagobert.fr/produit/apero-dago-vin-nouveau-2025/ .
rue du Scharrach Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03 caveau@cave-dagobert.com
L’événement Apéro’Dago Traenheim a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble