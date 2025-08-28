APÉROLIVE AU MAS D’ANTONIN Argeliers
APÉROLIVE AU MAS D’ANTONIN Argeliers jeudi 28 août 2025.
APÉROLIVE AU MAS D’ANTONIN
22 rue Alfred Delpy Argeliers Aude
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-08-28 18:00:00
fin : 2025-08-28 21:00:00
2025-08-28
L’ApéroLIVE au Mas d’Antonin vous attend pour une soirée unique au cœur des oliviers.
Il reste encore quelques places pour profiter de ce moment convivial.
La soirée débutera par la visite de la propriété.
Un bar à huiles d’olive et un apéritif aux saveurs locales vous seront proposés.
Le tout sera accompagné d’un concert live de Mathieu Torres, entre jazz, guitare et ambiance chaleureuse.
Réservation obligatoire
Réservez au 07 78 00 96 36 ou par message privé !
22 rue Alfred Delpy Argeliers 11120 Aude Occitanie +33 7 78 00 96 36
English :
ApéroLIVE at Mas d?Antonin awaits you for a unique evening in the heart of the olive grove.
There are still a few places left to enjoy this convivial evening.
The evening begins with a tour of the estate.
An olive oil bar and an aperitif with local flavors will be served.
All this will be accompanied by a live concert by Mathieu Torres, featuring jazz, guitar and a warm ambience.
Reservations required
Call 07 78 00 96 36 or send us a private message!
German :
Der ApéroLIVE auf Mas d’Antonin erwartet Sie zu einem einzigartigen Abend im Herzen der Olivenbäume.
Es sind noch einige Plätze frei, um diesen geselligen Moment zu genießen.
Der Abend beginnt mit einer Besichtigung des Anwesens.
Anschließend werden Ihnen eine Olivenölbar und ein Aperitif mit lokalen Spezialitäten angeboten.
Das Ganze wird von einem Live-Konzert von Mathieu Torres begleitet, das Jazz, Gitarre und eine warme Atmosphäre vereint.
Eine Reservierung ist erforderlich
Reservieren Sie unter 07 78 00 96 36 oder per Privatnachricht!
Italiano :
L’ApéroLIVE al Mas d’Antonin vi aspetta per una serata unica nel cuore degli ulivi.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili per godere di questa serata conviviale.
La serata inizierà con un tour della tenuta.
Ci sarà un bar di olio d’oliva e un aperitivo con sapori locali.
Il tutto sarà accompagnato da un concerto dal vivo di Mathieu Torres, con jazz, chitarra e un ambiente accogliente.
Prenotazione obbligatoria
Prenotate al numero 07 78 00 96 36 o tramite messaggio privato!
Espanol :
El ApéroLIVE del Mas d’Antonin le espera para una velada única en el corazón de los olivares.
Todavía quedan algunas plazas para disfrutar de esta velada de convivencia.
La velada comenzará con una visita a la finca.
Habrá una barra de aceite de oliva y un aperitivo con sabores locales.
Todo ello irá acompañado de un concierto en directo de Mathieu Torres, con jazz, guitarra y un ambiente cálido.
Imprescindible reservar
Reserva en el 07 78 00 96 36 o por mensaje privado
